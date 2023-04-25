18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт разом зі своїми підлеглими. Вони намагались завадити мітингувальникам рухатися з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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Деталі справи

За даними слідства, Пацеляк виконав злочинний наказ для залякування населення. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Колишній правоохоронець з порушенням норм чинного законодавства забезпечив невибіркове застосування співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії призвели до вбивств 3 мітингувальників. Ще 125 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема вогнепальні.

Підозрюваному інкримінують:

виконання злочинного наказу,

перевищення влади та службових повноважень,

незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,

умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства,

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень,

вчинення терористичного акту.

Наразі досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Зауважте! За вказаними порушеннями до кримінальної відповідальності притягнули ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУ МВС України в Києві, а також виконавців з-поміж співробітників МОП "Беркут".

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