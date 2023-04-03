Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Воно передбачало, що Олександр Медвідь, якого й визнали винним, мав після засідання відправитися за ґрати на 5 років. Але цього не відбулося – читайте далі чому.

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Чому Медвідя не відправили за ґрати

Олександр Медвідь після ухвалення судового рішення за ґрати не відправився. Сталося це через закінчення строків давності справи. Відтак, йому вдалося уникнути покарання. Водночас з нього ще мають стягнути 248 тисяч гривень на користь іншого потерпілого у цій справі. Мовиться про Ігоря Луценка.

Зауважимо, що у судовому залі Медвідь заявив, що винним себе не вважає. Він додав, що не задоволений рішенням, яке ухвалив суд. Тож подаватиме апеляцію. На це він має 30 днів, згідно з чинним законодавством. До слова, прокурора також не влаштувало судове рішення. Тож і він оскаржуватиме його.

Додамо, що за версією прокуратури, Олександр Медвідь – "тітушка". І він викрадав Юрія Вербицького. Судовий процес над ним тривав упродовж восьми років. Склад суду за цей час змінювали чотири рази. Тож розгляд справи, відкритої проти нього, тричі починали з нуля.

За даними слідства, причетними до цього злочину є щонайменше 16 осіб.

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