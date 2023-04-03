Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Воно передбачало, що Олександр Медвідь, якого й визнали винним, мав після засідання відправитися за ґрати на 5 років. Але цього не відбулося – читайте далі чому.
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Чому Медвідя не відправили за ґрати
Олександр Медвідь після ухвалення судового рішення за ґрати не відправився. Сталося це через закінчення строків давності справи. Відтак, йому вдалося уникнути покарання. Водночас з нього ще мають стягнути 248 тисяч гривень на користь іншого потерпілого у цій справі. Мовиться про Ігоря Луценка.
Зауважимо, що у судовому залі Медвідь заявив, що винним себе не вважає. Він додав, що не задоволений рішенням, яке ухвалив суд. Тож подаватиме апеляцію. На це він має 30 днів, згідно з чинним законодавством. До слова, прокурора також не влаштувало судове рішення. Тож і він оскаржуватиме його.
Додамо, що за версією прокуратури, Олександр Медвідь – "тітушка". І він викрадав Юрія Вербицького. Судовий процес над ним тривав упродовж восьми років. Склад суду за цей час змінювали чотири рази. Тож розгляд справи, відкритої проти нього, тричі починали з нуля.
За даними слідства, причетними до цього злочину є щонайменше 16 осіб.
Загибель Юрія Вербицького: що відомо
- 21 грудня 2014 року Юрій Вербицький зник з ще одним учасником Революції Гідності Ігорем Луценком.
- 22 січня тіло Вербицького знайшли у лісі неподалік столиці. На ньому були сліди тортур.
- Згодом Луценко розповів, що їх обох викрали невідомі з лікарні. Туди Ігор привіз Юрія після того, як останньому травмували око на Майдані.
- Чоловіків вивезли до лісу за Київ і били їх. Після цього проводили допит. Оскільки Юрій сказав, що він львів'янин, то з ним поводилися особливо жорстоко.
- Заарештований за цією справою Олександр Волков. Його слідчі вважають організатором викрадення Вербицького. Також Олексій Чеботарьов. Правоохоронці вважають, що він має зв'язок з тим, хто міг замовити викрадення.
- 22 серпня 2020 року слідчі ДБР досудове слідство щодо двох осіб, підозрюваних у вбивстві Вербицького, завершили.
- У квітні 2021 року до 9 років засудили Олександра Волкова. Відповідне рішення ухвалив Бориспільський суд. Його визнали винним у викраденні, протидії мирним зібранням, а також катуванні.
- У червні 2022 року ДБР завершило інше досудове розслідування. Воно стосувалося 8 "тітушок", яких звинувачують у причетності до викрадення, а також вбивств активістів Євромайдану.