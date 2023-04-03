Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Оно предполагало, что Александр Медвидь, которого и признали виновным, должен был после заседания отправиться за решетку на 5 лет. Но этого не произошло – читайте дальше почему.
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Почему Медвидя не отправили за решетку
Александр Медвидь после принятия судебного решения за решетку не отправился. Произошло это из-за истечения сроков давности дела. Следовательно, ему удалось избежать наказания. В то же время, с него еще должны взыскать 248 тысяч гривен в пользу другого потерпевшего по этому делу. Речь идет об Игоре Луценко.
Заметим, что в зале Медвидь заявил, что виновным себя не считает. Он добавил, что не удовлетворен решением, принятым судом. Так что будет подавать апелляцию. На это у него 30 дней, согласно действующему законодательству. К слову, прокурора также не устроило судебное решение. Поэтому и он будет обжаловать его.
Добавим, что по версии прокуратуры, Александр Медвидь – "титушка". И он похищал Юрия Вербицкого. Судебный процесс над ним длился восемь лет. Состав суда за это время меняли четыре раза. Так что рассмотрение дела, открытого против него, трижды начинали с нуля.
По данным следствия, причастными к этому преступлению являются не менее 16 человек.
Гибель Юрия Вербицкого: что известно
- 21 декабря 2014 года Юрий Вербицкий исчез с еще одним участником Революции Достоинства Игорем Луценко.
- 22 января тело Вербицкого нашли в лесу недалеко от столицы. На нем были следы пыток.
- Позже Луценко рассказал, что их обоих похитили неизвестные из больницы. Туда Игорь привез Юрия после того, как последнему травмировали глаз на Майдане.
- Мужчин вывезли в лес за Киев и избивали их. После этого проводили допрос. Поскольку Юрий сказал, что он львовянин, то с ним обращались особенно жестоко.
- Арестован по этому делу Александр Волков. Его следователи считают организатором похищения Вербицкого. Также Алексей Чеботарев. Правоохранители считают, что у него есть связь с тем, кто мог заказать похищение.
- 22 августа 2020 года следователи ДБР досудебное следствие в отношении двух лиц, подозреваемых в убийстве Вербицкого, завершили.
- В апреле 2021 года к 9 годам приговорили Александра Волкова. Соответствующее решение принял Бориспольский суд. Его признали виновным в похищении, противодействии мирным собраниям, а также пытках.
- В июне 2022 года ДБР завершило другое досудебное расследование. Оно касалось 8 "титушек", обвиняемых в причастности к похищению, а также убийствам активистов Евромайдана.