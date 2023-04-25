18 февраля 2014 года Пацеляк организовал теракт вместе со своими подчиненными. Они пытались помешать митингующим двигаться с Майдана Независимости в Верховную Раду Украины.

Смотрите также Суд вынес приговор исполнителю похищения замученного активиста Майдана Юрия Вербицкого

Детали дела

По данным следствия, Пацеляк выполнил преступный приказ для устрашения населения. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение в Конституцию Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

Бывший правоохранитель с нарушением норм действующего законодательства обеспечил неизбирательное применение сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия привели к убийствам 3 митингующих. Еще 125 человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе огнестрельные.

Подозреваемому инкриминируют:

исполнение преступного приказа,

превышение власти и служебных полномочий,

незаконного препятствования проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций,

умышленных убийств и оконченных покушений на убийства,

причинение умышленных тяжких телесных повреждений,

совершение террористического акта.

В настоящее время досудебное расследование по этому делу осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Заметьте! За указанными нарушениями к уголовной ответственности привлекли ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУ МВД Украины в Киеве, а также исполнителей среди сотрудников МОН "Беркут" .

Киевский коллега Пацеляка скрывается в России