Деталі справи

ДБР проводить роботу для покарання правоохоронців та суддів за службові злочини під час Революції Гідності. Цього разу слідчі встановили вину 3 осіб.

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Кому оголосили підозру

колишньому слідчому Деснянського райуправління поліції;

колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який нині здійснює адвокатську діяльність;

чинній судді одного з районних судів Києва.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року працівник міліції незаконно склав протокол на учасника Революції Гідності за нібито участь у "масових заворушеннях".

Після чого слідчий з прокурором, без будь-яких доказів вчинення злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту,

– розповіли у ДБР.

Суддя ж вирішив застосувати до потерпілого незаконне покарання – домашній арешт.

"Діяли співучасники злочинів з метою незаконного перешкоджання акціям протестів, які відбувались у Києві на підтримку Революції Гідності", – наголосили слідчі.

Зверніть увагу! Помер Олександр Конєв, який був присяжним у справі про 5 беркутівців з самого початку її слухання. Суддя Сергія Дячук заявив, що це трапилося внаслідок хвороби і стосунки до справи немає. Замість Конєва призначили нового присяжного – колишнього дільничого міліціонера Ярослава Сушкевича.

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