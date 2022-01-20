Деталі справи
ДБР проводить роботу для покарання правоохоронців та суддів за службові злочини під час Революції Гідності. Цього разу слідчі встановили вину 3 осіб.
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Кому оголосили підозру
- колишньому слідчому Деснянського райуправління поліції;
- колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який нині здійснює адвокатську діяльність;
- чинній судді одного з районних судів Києва.
За даними слідства, 18 лютого 2014 року працівник міліції незаконно склав протокол на учасника Революції Гідності за нібито участь у "масових заворушеннях".
Після чого слідчий з прокурором, без будь-яких доказів вчинення злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту,
– розповіли у ДБР.
Суддя ж вирішив застосувати до потерпілого незаконне покарання – домашній арешт.
"Діяли співучасники злочинів з метою незаконного перешкоджання акціям протестів, які відбувались у Києві на підтримку Революції Гідності", – наголосили слідчі.
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