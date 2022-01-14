За грошову винагороду зловмисники обіцяли оформити групу інвалідності, а також підтвердити зв'язок поранення із несенням служби в зоні бойових дій. Діяльність угруповання викрили ще у липні 2021 року.

Передісторія На Київщині чиновники здирали хабарі з ветеранів АТО та ООС за присвоєння групи інвалідності

Хто наживався на горі

Організатором злочинної групи був голова міжрайонної Броварської медико-соціальної експертної комісії. Крім того, він мав двох "помічників" – це ексначальник медичної служби військової частини, якого звільнили за хабарництво, та цивільну особу. За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, йдеться про водія згаданого посадовця.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3000 до 5000 доларів США за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження міжрайонної медико-соціальної експертної комісії,

– розповіли в прокуратурі.

Жагу до наживи відіб'ють у в'язниці

Загалом хабарники встигли зібрати з Героїв 21 тисячу доларів. Тепер їм загрожує ув'язнення на 10 років та конфіскація майна.

Невдовзі причетні до оборудки постануть перед судом за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчинене організованою злочинною групою.