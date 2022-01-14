За денежное вознаграждение злоумышленники обещали оформить группу инвалидности, а также подтвердить связь ранения с несением службы в зоне боевых действий. Деятельность группировки разоблачили еще в июле 2021 года.

Предыстория На Киевщине чиновники сдирали взятки с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности

Кто наживался на горе

Организатором преступной группы был председатель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии. Кроме того, у него были "помощника" – это экс-начальник медицинской службы воинской части, которого уволили за взяточничество, и гражданское лицо. По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, речь идет о водителе упомянутого чиновника.

Участники схемы требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения межрайонной медико-социальной экспертной комиссии,

– рассказали в прокуратуре.

Жажду наживы отобьют в тюрьме

Всего взяточники успели собрать с Героев 21 тысячу долларов. Теперь им грозит заключение на 10 лет и конфискация имущества.

Вскоре причастные к сделке предстанут перед судом за получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, совершенное организованной преступной группой.

Важно! По данным ГБР, в ближайшее время обвинительный акт в отношении взяточников направят в суд.

Взяточникам, которые требовали деньги с раненых воинов, объявили подозрения / Фото ГБР, Киевской городской прокуратуры