Детали дела
ГБР проводит работу, чтобы наказать правоохранителей и судей за служебные преступления во время Революции Достоинства. На этот раз следователи заподозрили вину 3 человек.
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Кому объявили подозрение
- бывшему следователю Деснянского райуправления полиции;
- бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры Киева, ныне работающему адвокатом;
- действующему судье одного из районных судов Киева.
По данным следствия, 18 февраля 2014 года работник милиции незаконно составил протокол на участника Революции Достоинства за якобы участие в "массовых беспорядках".
После чего следователь с прокурором, без каких-либо доказательств совершения преступления, сообщили задержанному о подозрении и безосновательно инициировали обращение к следственному судье с ходатайством о заключении его под стражу,
– рассказали в ГБР.
Судья решил применить к потерпевшему незаконное наказание – домашний арест.
"Действовали соучастники преступлений с целью незаконного препятствования акциям протестов, которые происходили в Киеве в поддержку Революции Достоинства", – отметили следователи.
Досудебное расследование продолжается.
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