Після початку повномасштабного вторгнення ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після Революції Гідності. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Понад 20 беркутівців воюють проти України

Як розповіли слідчі, проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності.

Перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу тривають. На сьогодні слідчі працюють, щоб оголосити установленим особам про підозру у колабораційній діяльності,

– заявили у ДБР.

До речі, ще кілька осіб з колишнього "Беркута", які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії.

Зауважимо! Тільки с початку 2022 року, не зважаючи на військові дії в країні, працівники Управління "справ Майдану" ДБР повідомили про підозру 46 особам, причетним до злочинів під час Євромайдану. За результатами роботи ДБР у 2022 році до суду було направлено 23 обвинувальні акти стосовно 59 осіб.

Інші підозри у справах Майдану

Наприкінці січня цього року в ДБР повідомили про підозру колишнім слідчому та прокурору й чинному судді одного з районних судів Києва.

Як стало відомо, вони перешкоджали проведенню акцій протесту під час Революції Гідності. Досудове розслідування у справі триває.

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