После начала полномасштабного вторжения ДБР начало проверку на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, бежавших из страны после Революции Достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Более 20 беркутовцев воюют против Украины

Как рассказали следователи, против Украины воюют не только фигуранты уголовного производства по преступлениям во время Евромайдана, но и 20 человек в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства.

Проверки других работников этого расформированного подразделения продолжаются. На сегодняшний день следователи работают, чтобы объявить установленным лицам о подозрении в коллаборационной деятельности,

– заявили в ДБР.

Кстати, еще несколько человек из бывшего "Беркута", также воюющих против Украины, уже являются фигурантами специального досудебного расследования, которое находится на финальной стадии.

Заметим! Только с начала 2022 года, несмотря на военные действия в стране, работники Управления "дел Майдана" ДБР сообщили о подозрении 46 лицам, причастным к преступлениям во время Евромайдана. По результатам работы ДБР в 2022 году в суд было направлено 23 обвинительных акта в отношении 59 человек.

Другие подозрения в делах Майдана

В конце января этого года в ДБР сообщили о подозрении бывшему следователю и прокурору и действующему судье одного из районных судов Киева.

Как стало известно, они препятствовали проведению акций протеста во время Революции Достоинства. Досудебное расследование по делу продолжается.

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