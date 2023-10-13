Все обвиняемые по этому делу принадлежали к роте специального назначения "Беркут" города Киева. Следствие считает, что именно он ответственен за массовые убийства протестующих.

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Детали уголовного дела

"20 февраля 2014 эти и другие милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам протеста табельное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами", – отметило Государственное бюро расследований.

В результате этих действий погибли 48 протестующих и еще 90 были ранены. Также в исполнении этого преступления подозревают еще 14 спецназовцев киевского Беркута, в отношении которых расследование еще продолжается.

Ранее 5 из 6 обвиняемых в расстрелах протестующих в конце 2019 года Украина обменяла на заключенных, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО При этом двое из обвиняемых после обмена вернулись в Украину.

Также на прошлой неделе в суд направили дело против 10 должностных лиц, которые отдавали преступные приказы против протестующих Евромайдана. Среди них – Виктор Янукович и руководитель роты "Беркута", подчиненные которого расстреляли протестующих.

В то же время в 2022 году ДБР установило, что более 20 бывших "беркутовцев" участвовали в боевых действиях на стороне России.