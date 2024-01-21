В это воскресенье, 21 января, в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Шествие состоялось после полудня.
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Как проходил марш
В мероприятии приняли участие семьи погибших майдановцев, участники Революции Достоинства и просто неравнодушные люди. Они прошли от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского. После шествия состоялось богослужение. Оно проводилось у памятного знака в честь Сергея Нигояна, расположенного на Европейской площади.
В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело похищенного накануне львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк,
– напомнили в соцсетях о тех трагических событиях организаторы шествия.
На улице Михаила Грушевского люди зажгли свечи и возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным этим людям.
Участники шествия принесли с собой фотографии погибших майдановцев / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Эта мероприятие организовали две общественные организации "3 Сотня Самообороны Майдана" и "Семьи Небесной Сотни" вместе с Национальным музеем Революции Достоинства.
Расследование по исполнителям массовых расстрелов Майдана завершено
- Напомним, что в октябре 2023 года ДБР и Генпрокуратура завершили расследование дела о расстреле "Беркутом" участников Революции Достоинства. Следствие считает, что рота специального назначения "Беркут" города Киева ответственна за массовые убийства протестующих.
- В умышленном убийстве протестующих и исполнении преступного приказа обвинили 6 спецназовцев из этой роты. В ДБР заявили, что 20 февраля 2014 года эти и другие милиционеры спецроты "Беркут" применили к протестующим табельное огнестрельное оружие с боевыми припасами.