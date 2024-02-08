Глава ГУР МО ввечері 8 лютого, коли відбувся обмін, завдяки якому додому повернулося ще 100 наших захисників, розповів, скільки загалом полонених Україна вирвала з рук російських загарбників.

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Попереду ще багато роботи, – Буданов

Кирило Буданов зауважив, що загалом нашій державі вдалося повернути з російського полону 3 135 військових. Водночас він зазначив, що попереду на нас очікує багато роботи. А все тому, що багато наших захисників продовжують залишатися бранцями Кремля.

Це разючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців утримуються в полоні, і ми працюватимемо й надалі. Це робочий процес, як ви бачите самі, трохи затягнувся за часом, але важливим є тільки результат. Хлопці тут, вони вдома. Це і є найкращий показник роботи,

– зазначив Буданов.

У заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначили, що нашій державі вдалося врятувати з полону ще сотню своїх захисників 8 лютого. До своїх сімей повертаються нацгвардійці та прикордонники, тероборонці та захисники "Азовсталі".

Кого вдалося повернути 8 лютого