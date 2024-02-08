Глава ГУР МО ввечері 8 лютого, коли відбувся обмін, завдяки якому додому повернулося ще 100 наших захисників, розповів, скільки загалом полонених Україна вирвала з рук російських загарбників.
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Попереду ще багато роботи, – Буданов
Кирило Буданов зауважив, що загалом нашій державі вдалося повернути з російського полону 3 135 військових. Водночас він зазначив, що попереду на нас очікує багато роботи. А все тому, що багато наших захисників продовжують залишатися бранцями Кремля.
Це разючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців утримуються в полоні, і ми працюватимемо й надалі. Це робочий процес, як ви бачите самі, трохи затягнувся за часом, але важливим є тільки результат. Хлопці тут, вони вдома. Це і є найкращий показник роботи,
– зазначив Буданов.
У заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначили, що нашій державі вдалося врятувати з полону ще сотню своїх захисників 8 лютого. До своїх сімей повертаються нацгвардійці та прикордонники, тероборонці та захисники "Азовсталі".
Кого вдалося повернути 8 лютого
- Отже, у Координаційному штабі зазначили, що це вже 51-й обмін у рамках роботи за дорученням глави держави Володимира Зеленського.
- Цього разу додому повернулися 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
- Відомо, що всі врятовані з російського полону – рядового та сержантського складу. 84 з них боронили Маріуполь, з яких 82 – оборонці "Азовсталі". Щодо решти, то вони виконували свої бойові завдання як на Донецькому, так і на Луганському напрямках.
- У Координаційному штабі зазначили, що у щонайменше 28 оборонців є поранення або серйозні захворювання. І що найстаршому із них – 62 роки, а наймолодшому – 20.
- Зокрема, повернути з російського полону вдалося медика, котрий рятував поранених на "Азовсталі", попри надзвичайно складні умови. А також додому приїхали рідні брати Микола та Роман.