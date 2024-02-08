Глава ГУР МО вечером 8 февраля, когда состоялся обмен, благодаря которому домой вернулось еще 100 наших защитников, рассказал, сколько всего пленных Украина вырвала из рук российских захватчиков.

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Впереди еще много работы, – Буданов

Кирилл Буданов отметил, что в целом нашей стране удалось вернуть из российского плена 3 135 военных. В то же время он отметил, что впереди нас ожидает много работы. А все потому, что многие наши защитники продолжают оставаться пленниками Кремля.

Это поразительные цифры. Но еще много работы, много ребят удерживаются в плену, и мы будем работать и дальше. Это рабочий процесс, как вы видите сами, немного затянулся по времени, но важен только результат. Ребята здесь, они дома. Это и есть лучший показатель работы,

– отметил Буданов.

В заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что нашему государству удалось спасти из плена еще сотню своих защитников 8 февраля. К своим семьям возвращаются нацгвардейцы и пограничники, тероборонцы и защитники "Азовстали".

Кого удалось вернуть 8 февраля