В СБУ показали уникальное видео, как наши бойцы возвращались домой. После стольких месяцев ожидания бойцы наконец увидят своих родных, увидят родную Украину.

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Видео с обмена от СБУ

В Украину 8 февраля удалось вернуть 100 украинских военнослужащих. Среди них представители Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, ТрО. Однако большинство – это защитников Мариуполя, в том числе и "Азовстали".

В СБУ отметили, что это стало результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца,

– написали в СБУ.

Еще один обмен пленными состоялся 8 февраля: смотрите видео

Возвращение пленных