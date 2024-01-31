Ранее Владимир Зеленский обнародовал информацию об обмене пленными. Домой удалось вернуть как военных, так и гражданских людей.

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Украина провела масштабный обмен пленными

Как отметил Андрей Ермак, среди возвращенных 207 защитников есть воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции. Речь идет о рядовых солдатах, сержантах, офицерах.

Многие защитники Мариуполя, военные, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях,

– говорится в сообщении чиновника.

Стоит отметить, что это второй обширный обмен после длительного перерыва. Работа по возвращению из плена других бойцов, оборонявших наше государство, продолжается.

Андрей Ермак выразил благодарность Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за проделанную работу. В частности, руководитель Офиса Президента поблагодарил родственников бойцов за терпение и совместную работу, а также каждого, кто дождался и вернулся.

Кого именно было возвращено из плена

Координационный штаб также рассказал о деталях обмена военнопленными. Среди спасенных военнослужащих 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

180 Возвращающихся домой – из рядового и сержантского состава, еще 27 – украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21,

– отметили в штабе.

В частности, среди освобожденных из плена есть морпехи и боевые медики.

Что еще известно об обмене пленными: основное