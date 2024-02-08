У СБУ показали унікальне відео, як наші бійці поверталися додому. Після стількох місяців очікування бійці нарешті побачать своїх рідних, побачать рідну Україну.
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Відео з обміну від СБУ
В Україну 8 лютого вдалося повернути 100 українських військовослужбовців. Серед них представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО. Однак більшість – це захисників Маріуполя, у тому числі й "Азовсталі".
В СБУ зазначили, що це стало результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця,
– написали в СБУ.
Ще один обмін полоненими відбувся 8 лютого: дивіться відео
Повернення полонених
- Востаннє масштабний обмін полоненими провели 31 січня – тоді з російського полону додому повернулося 207 українців. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції. Мовиться про рядових солдатів, сержантів, офіцерів. Багато оборонців Маріуполя.
- Майже половина, серед тих, кого вдалося врятувати – саме захисники Маріуполя. Водночас жодного бійця "Азову" у межах того обміну окупанти не віддали. За два останні обміни додому повернулися лише двоє.
- Командир бригади "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко розповів, що у полоні перебувають ще понад 900 "азовців", які мужньо тримали оборону Маріуполя. Росіяни неохоче обмінюють захисників з окремих підрозділів, зокрема "Азову".