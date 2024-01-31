Водночас, жодного бійця "Азову" у межах цього обміну окупанти не віддали.

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"Азовців" міняють повільно

Росіяни неохоче звільняють "азовців", які захищали Маріуполь. Так, за два останні обміни додому повернулися лише двоє.

Загалом у полоні в окупантів перебувають 1600 захисників з гарнізону "Маріуполь". Серед них майже 900 – бійці 12-ї бригади "Азов" НГУ.

Один із найбільших за останній час обмінів також відбувся 3 січня. Тоді врятували 230 наших громадян. Однак серед них теж не було "азовців". Глава ГУР Кирило Буданов пояснив, чому Росія не міняє бійців з полку "Азов". За його словами, ворог у такий спосіб хоче дестабілізувати нашу країну, оскільки "питання "Азову" сильно натягнуто та в суспільстві сприймається дуже болісно".

Коментуючи обмін 3 січня, командир "азовців" Святослав Паламар опублікував пост, в якому заявив, що радий поверненню понад 200 захисників, водночас відчуває "гіркий присмак", адже жодного його побратима з "Азову" повернути не вдалося.

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