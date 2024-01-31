На 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він зірвався. Росіяни тоді заявили, що це сталося внаслідок падіння Іл-76 у Бєлгородській області, який начебто перевозив 65 українських захисників.
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Чи повернули бійців з Іл-76, що впав
У коментарі низці ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов заявив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, під час сьогоднішнього обміну не повернули.
Окупанти стверджують, що українські воїни загинули під час падіння Іл-76. Однак цю інформацію підтвердити досі не вдалося.
Нагадаємо, що 31 січня стало відомо про звільнення з полону 207 військовослужбовців. Майже половина з них – оборонці Маріуполя. Найстаршому з врятованих бійців – 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21 рік.
Президент Зеленський відреагував на повернення полонених. Глава держави зауважив, що держава зробить усе, аби кожного і кожну повернути додому. "Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо", – наголосив президент.
Падіння Іл-76: що відомо
- 24 січня вранці у Бєлгородській області був збитий військово-транспортний літак Іл-76. ЗМІ написали, що він прямував від кордону з Україною і міг перевозити зброю на кшталт ракет С-300.
- Тим часом росіяни заявили, що на борту літака перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.
- У ГУР підтвердили, що того дня мав відбутися обмін. Там заявили, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості. Водночас окупанти не попередили українську сторону про необхідність гарантування безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу.
- У розвідці наголосили, що не мають інформацію, чи правда на борту Іл-76 перебували українські військовополонені. Москва своєю чергою не надала жодних доказів.
- Водночас пропагандисти опублікували "список" полонених, які начебто були на Іл-76, і загинули.
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що у день падіння Іл-76 мали обміняти 65 українських героїв зі списку Росії.