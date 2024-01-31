На 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він зірвався. Росіяни тоді заявили, що це сталося внаслідок падіння Іл-76 у Бєлгородській області, який начебто перевозив 65 українських захисників.

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Чи повернули бійців з Іл-76, що впав

У коментарі низці ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов заявив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, під час сьогоднішнього обміну не повернули.

Окупанти стверджують, що українські воїни загинули під час падіння Іл-76. Однак цю інформацію підтвердити досі не вдалося.

Нагадаємо, що 31 січня стало відомо про звільнення з полону 207 військовослужбовців. Майже половина з них – оборонці Маріуполя. Найстаршому з врятованих бійців – 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21 рік.

Президент Зеленський відреагував на повернення полонених. Глава держави зауважив, що держава зробить усе, аби кожного і кожну повернути додому. "Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо", – наголосив президент.

Падіння Іл-76: що відомо