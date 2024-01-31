На 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он сорвался. Россияне тогда заявили, что это произошло в результате падения Ил-76 в Белгородской области, который якобы перевозил 65 украинских защитников.

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Вернули ли бойцов с упавшего Ил-76

В комментарии ряду СМИ представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, во время сегодняшнего обмена не вернули.

Оккупанты утверждают, что украинские воины погибли при падении Ил-76. Однако эту информацию подтвердить до сих пор не удалось.

Напомним, что 31 января стало известно об освобождении из плена 207 военнослужащих. Почти половина из них – защитники Мариуполя. Старшему из спасенных бойцов – 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

Президент Зеленский отреагировал на возвращение пленных. Глава государства отметил, что государство сделает все, чтобы каждого и каждое вернуть домой. "Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем", – подчеркнул президент.

Падение Ил-76: что известно