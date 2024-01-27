Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал детали в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Ситуация– до сих пор непонятна до конца.

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К несчастью, нужно констатировать, что там произошло– до конца затрудняется ответить ни одна сторона. Позиция России– понятно, во всем винить Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов. Это прежде всего то, что они не показали поля, усыпаны трупами, останками, как должны это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет,

– подчеркнул Буданов.

Если бы там действительно были украинские военнопленные, российская пропаганда пыталась показать их тела всему миру. В то же время, даже этого не происходит.

Ситуация с Ил-76 напоминает теракт в Еленовке

Дмитрий Лубинец отметил, что россияне сейчас используют схожую тактику, как это было после теракта в Еленовке. Оккупанты пытаются развернуть вокруг падения Ил-76 масштабную информационную кампанию. Россияне пытаются подорвать помощь, которую Украине оказывают страны-партнерши. Никаких реальных доказательств своих слов Россия не предоставила.

"Я предполагаю, что инцидент с самолетом был заранее спланирован для дискредитации Украины", – подчеркнул Лубинец.

Кстати, ранее в Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что родственники воинов из списка на обмен, который предоставила Россия, пересмотрели кадры с места падения Ил-76, которые распространила российская пропаганда. Они не нашли особых признаков, указывающих на их близких.

В The Washington Post заявили, что Россия хотела получить ДНК родных военнопленных, которые якобы были в Ил-76.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что держит дело с Ил-76 на личном контроле. Президент заявил: Украина будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Надо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно с учетом того, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля. "Факты" – это главное слово сейчас", – подчеркнул президент.

Тем временем Россия всячески противится международному расследованию. Уже заявили, що независимых экспертов не пустят на место авиакатастрофы.

В Офисе Президента подчеркнули, что Россия хотела остановить военную помощь, которую страны-союзницы оказывают Украине. Именно этот результат был бы очень важен для России.

В то же время, стране-террористке не удастся реализовать никаких своих планов. Весь цивилизованный мир помогает Украине бороться за свободу. Тем временем России придется ответить за все содеянное.