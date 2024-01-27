Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал Организацию Объединенных Наций странным институтом. Такое заявление он сделал на фоне падения Ил-76 в Белгородской области и реакции ООН.

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Секретарь СНБО прокомментировал то, как генсек ООН Антониу Гутерреш недавно радостно пожимал руку главе МИД России Сергею Лаврову.

ООН – странный институт, она, извиняюсь, в объятиях лапает этого Лаврова, целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же тогда за ООН? Чем она занимается?

– сказал Данилов.

Кроме этого, секретарь СНБО подверг критике Международный комитет Красного Креста. Он подчеркнул, что представители этой организации должны быть на месте падения Ил-76 в течение уже первых часов.

В качестве примера Данилов привел трагедию с украинским Boeing 737-800 в Иране. Утром 8 января 2020 года подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана сбило наш самолет. По словам секретаря СНБО, уже в 11 вечера украинские специалисты были в Тегеране, осматривали место происшествия и собирали необходимые доказательства.

Данилов заметил, что, если российские оккупанты никого не пускают на место падения Ил-76 под Белгородом, то "они могут там наплести такого, что и на уши не оденешь".

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