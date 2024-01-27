Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал Организацию Объединенных Наций странным институтом. Такое заявление он сделал на фоне падения Ил-76 в Белгородской области и реакции ООН.
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Данилов указал на серьезные проблемы в ООН
Секретарь СНБО прокомментировал то, как генсек ООН Антониу Гутерреш недавно радостно пожимал руку главе МИД России Сергею Лаврову.
ООН – странный институт, она, извиняюсь, в объятиях лапает этого Лаврова, целуется в десна и при этом не имеет права посетить место, где произошла, на их взгляд, трагедия. Так что же тогда за ООН? Чем она занимается?
– сказал Данилов.
Кроме этого, секретарь СНБО подверг критике Международный комитет Красного Креста. Он подчеркнул, что представители этой организации должны быть на месте падения Ил-76 в течение уже первых часов.
В качестве примера Данилов привел трагедию с украинским Boeing 737-800 в Иране. Утром 8 января 2020 года подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана сбило наш самолет. По словам секретаря СНБО, уже в 11 вечера украинские специалисты были в Тегеране, осматривали место происшествия и собирали необходимые доказательства.
Данилов заметил, что, если российские оккупанты никого не пускают на место падения Ил-76 под Белгородом, то "они могут там наплести такого, что и на уши не оденешь".
Лавров пытался обвинить Украину
- Не так давно во время выступления в ООН Сергей Лавров попытался переложить на наше государство ответственность за падение российского военно-транспортного самолета Ил-76. Также кремлевский прихвостень цинично назвал военные преступления российских военных в Буче "инсценированием".
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ выложил пост в соцсетях. Украинский дипломат поставил Лаврова на место.
- Ранее Лавров требовал от Совбеза ООН немедленного заседания из-за падения российского самолета Ил-76. Однако Франция, которая сейчас председательствует в организации, отказала российскому министру и перенесла мероприятие.