Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав Організацію Об'єднаних Націй дивною інституцією. Таку заяву він зробив на тлі падіння Іл-76 у Бєлгородській області та реакції ООН.

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Секретар РНБО прокоментував те, як генсек ООН Антоніу Гутерреш нещодавно радісно тиснув руку главі МЗС Росії Сєргєю Лаврову.

ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?

– сказав Данілов.

Крім цього секретар РНБО розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він наголосив, що представники цієї організації мали б бути на місці падіння Іл-76 протягом вже перших годин.

Як приклад Данілов навів трагедію з українським Boeing 737-800 в Ірані. Вранці 8 січня 2020 року підрозділ Корпусу вартових ісламської революції Ірану збив наш літак. За словами секретаря РНБО, вже об 11 вечора українські спеціалісти були у Тегерані, оглядали місце події та збирати необхідні докази.

Данілов зауважив, що, якщо російські окупанти нікого не пускають на місце падіння Іл-76 під Бєлгородом, то "вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш".

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