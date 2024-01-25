Згодом у ГУР підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін полоненими. Втім, у відомстві додали, що наразі не мають інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого літака.
Дивіться також Літак Іл-76 не могли збити ракетою ЗРК Patriot, – OSINT-аналітик
Франція відмовила у проведенні термінового засідання по Іл-76
Тим часом окупанти не сидять на місці. Вони намагаються вивернути історію з літаком на свою користь і звинуватити Україну. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу у штаб-квратирі ООН у Нью-Йорку запросив про скликання негайного засідання Радбезу у зв'язку із трощею літака Іл-76.
Втім, Франція, яка головує в ООН, відмовила країні – агресорці. Як пишуть росЗМІ, Париж запронував перенести засідання щодо катастрофи на 17:00 25 січня (00:00 26 січня за Києвом).
Зеленський прокоментував падіння Іл-76
Президент України відклав регіональні поїздки до центральних областей, а також зустрічі щодо привітання його з днем народження до з'ясування обставин збиття Іл-76 у Бєлгородській області.
Глава держави заявив, що окупанти знову граються почуттями рідних військовополонених і намагаються дестабілізувати ситуацію у суспільстві.
Зеленський наголосив, що провів наради з військовим керівництвом країни. Зокрема, ГУР займається встановленням долі військовополонених, яких мали б обміняти 24 січня.
Крім того, він зазначив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.
Іл-76 впав під Бєлгородом: що відомо
- Вранці 24 січня ЗМІ повідомили про збиття Іл-76 під Бєлгородом.
- Міноборони країни-агресорки зяявило, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених. Їх везли на обмін.
- У ГУР зазначили, що обмін справді планувався. Втім, у розвідці не можуть підтвердити чи спростувати, що на борту були саме українці.
- Водночас у ЗМІ кажуть, що літак міг перевозити ракети С-300.
- Російські пропагандисти опублікували список полонених, які були у збитому літаку. Як встановили у медіа, одного з них обміняли на початку року.
- Відомо, що за годину до того, як розбився Іл-76, у Бєлгородській області працювала ППО. Як повідомляли місцева влада, російська протиповітряна оборона збила безпілотник. Ймовірно, окупанти могли збити й свій літак.