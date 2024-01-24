Проте, проаналізувавши фрагменти обшивки фюзеляжу, OSINT-аналітик Кирило Михайлов заявив, що російський літак Іл-76 не міг бути збитий за допомогою ракети для ЗРК Patriot, передає 24 Канал.

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Голова російського комітету держдуми з оборони Андрєй Картаполов сказав, що літак Іл-76 нібито був збитий трьома ракетами ЗРК Patriot або IRIS-T німецького виробництва з населеного пункту Липці Харківської області.

Зауважимо! У Харківській області України, яка межує з Бєлгородською, досі не було свідчень використання ані систем IRIS-T, ані Patriot.

У коментарі російському виданню OSINT-аналітик наголосив, що ушкодження на Іл-76 схожі на сліди ураження ракетою з осколковою бойовою частиною, якими оснащено більшість радянських, російських і західних засобів ППО.

Росія показала уламки Іл-76 зі слідами від ракети ППО/ росЗМІ

Картаполов наголосив, що знає тільки одну ракету протиповітряної оборони з тих, що використовуються в Україні, яка вражає ціль інакше, це ракета Patriot PAC-3. Її призначення – знищення балістичних ракет.

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