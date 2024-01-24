Проте, проаналізувавши фрагменти обшивки фюзеляжу, OSINT-аналітик Кирило Михайлов заявив, що російський літак Іл-76 не міг бути збитий за допомогою ракети для ЗРК Patriot, передає 24 Канал.
Важливо Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
Викриття брехні росіян
Голова російського комітету держдуми з оборони Андрєй Картаполов сказав, що літак Іл-76 нібито був збитий трьома ракетами ЗРК Patriot або IRIS-T німецького виробництва з населеного пункту Липці Харківської області.
У коментарі російському виданню OSINT-аналітик наголосив, що ушкодження на Іл-76 схожі на сліди ураження ракетою з осколковою бойовою частиною, якими оснащено більшість радянських, російських і західних засобів ППО.
Росія показала уламки Іл-76 зі слідами від ракети ППО/ росЗМІ
Картаполов наголосив, що знає тільки одну ракету протиповітряної оборони з тих, що використовуються в Україні, яка вражає ціль інакше, це ракета Patriot PAC-3. Її призначення – знищення балістичних ракет.
Іл-76 впав у Бєлгородській області: головне
- Опівдні 24 січня окупанти підтвердили падіння Іл-76 у Бєлгородській області, звинувативши Україну. Росія стверджує, що в літаку нібито були 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Росіяни пишуть, що всі люди, які перебували на борту, загинули.
- У ГУР МО заявили, що поки не можуть підтвердити інформацію про те, що на його борту були українські військовополонені.
- Деякі ЗМІ, посилаючись на близьке до Міноборони джерело, пишуть, що літак Іл-76 був збитий на зльоті.
- Також окремі джерела з посиланням на Генштаб повідомляють, що Іл-76 перевозив ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.