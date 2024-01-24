Іл-76 впав у Бєлгородській області вдень 24 січня. Повідомляють, що його збили відразу після зльоту. Інших деталей наразі не розкривають.

Зверніть увагу У мережі опублікували перші кадри з місця падіння Іл-76

Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак – впав на території Бєлгородської області близько 11:00. Спершу про це повідомили ЗМІ, а згодом стало відомо, що губернатор, а також рятувальники вирушили на місце інциденту.

На борту Іл-76 могли перебувати понад 60 людей. Вочевидь, усі вони загинули. Уламки Іл-76 розлетілися на декілька кілометрів.

За даними ЗМІ, літак міг перевозити на борту ракети для ЗРК С-300. Ними окупанти регулярно атакують територію України.

Російські загарбники намагаються хоч якось пояснити падіння свого літака. Традиційно не обійшлося без фейків. Цього разу ворог цинічно бреше, що на борту літаки перебували українські військовополонені. Водночас Україна вже спростувала цю інформацію.

Ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.