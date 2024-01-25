Впоследствии в ГУР подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными. Впрочем, в ведомстве добавили, что пока нет информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого самолета.

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Франция отказала в проведении срочного заседания по Ил-76

Тем временем оккупанты не сидят на месте. Они пытаются вывернуть историю с самолетом в свою пользу и обвинить Украину. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пригласил о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с крушением самолета Ил-76.

Впрочем, председательствующая в ООН Франция отказала стране – агрессорке. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по катастрофе на 17:00 25 января (00:00 26 января по Киеву).

Зеленский прокомментировал падение Ил-76

Президент Украины отложил региональные поездки в центральные области, а также встречи касательно поздравлений его с днем рождения до выяснения обстоятельств инцидента с Ил-76 в Белгородской области.

Глава государства заявил, что оккупанты снова играют чувствами родных военнопленных и пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе.

Зеленский подчеркнул, что провел совещания с военным руководством страны. В частности, ГУР занимается установлением судьбы военнопленных, которых должны были обменять 24 января.

Кроме того, он отметил, что Украина будет настаивать на международном расследовании инцидента.

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