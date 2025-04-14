В більшості масові атаки ворога на українські позиції успіху не мали, повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Огляд фронту від ISW за 13 квітня

13 квітня російські війська продовжували спроби витіснити ЗСУ з Курської області , проте жодного підтвердженого просування зафіксовано не було.

, проте жодного підтвердженого просування зафіксовано не було. Бойові дії продовжували у північно-західній частині Бєлгородської області , однак знову-таки просувань у росіян не було.

, однак знову-таки просувань у росіян не було. Водночас ворог намагався наступати у Сумській області , однак підтвердженого успіху не мав.

, однак підтвердженого успіху не мав. Російські війська нещодавно трохи просунулися на північний схід від Харкова . Геолокаційні кадри свідчать про успіх противника на північ схід від Тихого. Також росіяни продовжували спроби наступу на Куп'янському напрямку, проте безрезультатно.

. Геолокаційні кадри свідчать про успіх противника на північ схід від Тихого. Також росіяни продовжували спроби наступу на Куп'янському напрямку, проте безрезультатно. Зрештою російські армії вдалося просунутися в напрямку Борової – ворожі сили мали рух на захід від Макіївки.

– ворожі сили мали рух на захід від Макіївки. На Лиманському напрямку без змін – ворогу не вдалося захопити українські позиції.

без змін – ворогу не вдалося захопити українські позиції. Російські війська 12 і 13 квітня продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки, які зрештою були марними.

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Часового Яру . Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, свідчать, що ворог захопив нові позиції на схід від Ступочок. За останні дві доби російські війська продовжували штурм самого Часового Яру та південніше Часового Яру від Андріївки та в напрямку Предтечиного.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, свідчать, що ворог захопив нові позиції на схід від Ступочок. За останні дві доби російські війська продовжували штурм самого Часового Яру та південніше Часового Яру від Андріївки та в напрямку Предтечиного. Російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Водночас ISW переглянув свої оцінки щодо російських просувань уздовж автошляху Т-05-16 у напрямку до Неліпівки. Зазначається, що російські ДРГ тимчасово просунулися до цієї ділянки з метою перерізати українські наземні шляхи сполучення (GLOCs) поблизу Неліпівки, але не утримують постійних позицій у цьому районі.