Зеленский убежден, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Украина будет настаивать на международном расследовании.

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Украина просит о международном расследовании падения Ил-76

Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно с учетом того, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля. "Факты" – это главное слово сейчас,

– сказал он.

О ситуации с самолетом и обменом доложили Умеров, Залужный, Шаптала, Буданов и Малюк. А Главком и Генштаб рассказали о применении Воздушных сил.

Главное управление разведки выясняет судьбу всех пленных, Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства.

Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины.

Президенту рассказали о ситуации в Авдеевке

Были сегодня доклады по ситуации на передовой – ключевом направлении. Особое внимание – Авдеевка, другие позиции в Донецкой области, а также Купянское направление. Делаем все, чтобы усилить наших воинов,

– сказал Зеленский.

Украине могут передать российские активы

"Есть важное решение сенатского комитета Соединенных Штатов относительно конфискации российских активов – вполне справедливого шага. Россия должна больше всего чувствовать реальную цену ее агрессии, и мы в Украине действительно благодарны всем, кто помогает поиску, заморозке и подготовке конфискации активов российского государства и связанным с ним лиц. Я благодарю всех в Конгрессе США, кто заботится о защите справедливости", – высказался лидер государства.

Зеленский разговаривал с Шольцем

Как выразился президент, темы были "совершенно очевидными". Украина благодарна за поддержку.

Германия твердо и принципиально защищает Европу – свободу и стабильность на нашем континенте. Демократическое устройство в Европе может сохраниться, только если Германия и дальше будет надежным защитником демократии,

– уверен Владимир Зеленский.

Ранее 24 Канал писал о том, что Германия впервые передаст нам списанные вертолеты. Хотя они и не новые, но это серьезное оружие, детали читайте здесь.