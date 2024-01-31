Глава государства сообщил, что освободить из плена оккупантов удалось 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров. Почти половина из них – защитники Мариуполя.

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"По каждой фамилии ищем"

Президент отметил, что это уже 50-й обмен за время полномасштабной войны. В рамках этих обменов домой вернулись 3035 украинцев.

И мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждого. Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем,

– отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил свою команду, которая приложила усилия к возвращению украинских воинов.

Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Василий Малыш, Дмитрий Усов, Игорь Клименко, Дмитрий Лубинец. Я благодарен всем, кто помогает. Мы очень часто слышали – в разные моменты – что-то не получится. Когда знаешь, что делать, все удается. И даже то, что кому-то может показаться невозможным. Украина умеет достигать своего!,

– заявил Зеленский.