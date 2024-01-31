Глава держави повідомив, що звільнити з полону окупантів вдалося 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. Майже половина з них – захисники Маріуполя.

Дивіться також Падіння російських літаків дуже б'є по іміджу Путіна: у ЗСУ пояснили вкид Росії щодо Іл-76

"По кожному прізвищу шукаємо"

Президент зазначив, що це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. У рамках цих обмінів додому повернулося 3035 українців.

І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави подякував своїй команді, яка доклала зусиль до поверення українських воїнів.

Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули – у різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, усе вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого!,

– заявив Зеленський.