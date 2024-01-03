Україна 3 січня повернула з російського полону понад 200 українських воїнів та цивільних людей. Володимир Зеленський заявив, що це солдати, сержанти, офіцери. Серед них є військові, які воювали на різних напрямках.

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"Калина" відреагував на обмін полоненими

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що Україна змогла повернути 230 українських воїнів та цивільних. Втім, жодного захисника "Азову" обміняти не вдалося.

Дуже хотілось пити. Спрага не дає спати, будить по ночах. Ходиш по кімнаті. Нарешті баночка "Швепсу". Випиваєш залпом. Стає легше. Але турбує гіркий присмак після тих ковтків,

– написав Паламар на своїй сторінці у фейсбуці.

Це перший обмін полоненими з серпня 2023 року. Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Що відомо про звільнення "Калини" з російського полону