Власне, у понеділок, 7 серпня, стало відомо про повернення в Україну 22 героїв. Усі вони з різним станом здоров'я, адже утримувались у різних умовах у Росії упродовж неоднакових термінів. Детально про цей обмін розповів речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Подробиці обміну полоненими

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців виповнилося 54 роки, а от наймолодшому – всього 23 роки. Як підтвердив Юсов, серед врятованих військових є поранені та хворі. Їм надають усю необхідну допомогу медики.

22 українські герої, військовослужбовці ЗСУ, повернулися з російського полону. Різні терміни перебування в полоні. На різних напрямках бійці захищали незалежність України від загарбників. Справді є поранені, є люди зі загостреними панічними захворюваннями. Як і в попередні рази, цей обмін був непростим – дуже важким.

Відомо, що усі визволені бійці, окрім отримання за потреби медичної допомоги, пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції.

Оборонці повернулись додому / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Зверніть увагу! Завдячуючи 48 обмінам від початку широкомасштабної війни, за словами речника ГУР, Україна повернула додому понад дві з половиною тисячі бійців.

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