Про стан українських військових, яких повернули з російського полону, представник ГУР МО Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. За його словами, досі бракує контролю за тим, в яких умовах Росія утримує полонених.

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Звільненим полоненим надають допомогу

Проблема полягає у тому, що Росія не дає Червоному Хресту регулярний доступ до місць утримання українських військовополонених.

"Системні проблеми залишаються і головна з них, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не має можливості регулярного і необмеженого доступу до місць утримання українських військовополонених росіянами. І це означає, що контролю бракує", – сказав Юсов.

Відтак, він констатував, що є "різні випадки в різних місцях утримання". Щодо полонених, яких повернули 7 серпня, то серед них є поранені.

На кадрах і на фото ви могли бачити, що є поранені, є люди з загостреними хронічними захворюваннями. І звичайно всім надається невідкладна медична допомога і проводяться необхідні обстеження,

– розповів представник ГУР МО.

Юсов розповів, що в багатьох випадках медична допомога полоненим у Росії не на достатньому рівні. Хоча базова медична допомога може надаватися, але українські лікарі вимушені виправляти роботу росіян.

Також, за словами Юсова, українські лікарі констатують, що якби росіяни надали правильно і вчасно медичну допомогу, то було б менше роботи.

Україна звільнила з полону військових: що відомо

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що з російського полону звільнили бійців ЗСУ. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Також відразу після обміну визволені бійці отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

Андрій Єрмак опублікував щемливе відео з обміну. На кадрах український захисник каже, що перебування у російському полоні було нестерпним.

Зазначимо, що Андрій Юсов повідомив, що станом на 7 серпня 2023 року Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії повернула з полону понад 2 500 тисяч захисників і захисниць.