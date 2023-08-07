О состоянии украинских военных, которых вернули из русского плена, представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, до сих пор не хватает контроля над тем, в каких условиях Россия удерживает пленных.

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Освобожденным пленным оказывают помощь

Проблема состоит в том, что Россия не дает Красному Кресту регулярный доступ к местам содержания украинских военнопленных.

"Системные проблемы остаются и главная из них, что у Международного Комитета Красного Креста нет возможности регулярного и неограниченного доступа к местам содержания украинских военнопленных россиянами. И это значит, что контроля не хватает", – сказал Юсов.

Следовательно, он констатировал, что есть "разные случаи в разных местах содержания". Что касается пленных, которых вернули 7 августа, то среди них ранены.

На кадрах и на фото вы могли видеть, что есть ранены, есть люди с заостренными хроническими заболеваниями. И конечно всем оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся необходимые обследования,

– рассказал представитель ГУР МО.

Юсов рассказал, что во многих случаях медицинская помощь пленным в России не на достаточном уровне. Хотя базовая медицинская помощь может быть предоставлена, но украинские врачи вынуждены исправлять работу россиян.

Также, по словам Юсова, украинские врачи констатируют, что если бы россияне предоставили правильно и своевременно медицинскую помощь, то было бы меньше работы.

Украина освободила из плена военных: что известно

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что из российского плена освободили бойцов ВСУ. Из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков.

Также сразу после обмена освобожденные бойцы получают набор самых необходимых вещей и средств связи с родными.

Андрей Ермак опубликовал щемящее видео обмена. На кадрах украинский защитник говорит, что пребывание в плену было невыносимым.

Отметим, что Андрей Юсов сообщил, что по состоянию на 7 августа 2023 Украина с начала полномасштабного вторжения России вернула из плена более 2 500 тысяч защитников и защитниц.