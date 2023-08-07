7 августа в Украине вернули еще 22 военнослужащих, которые были в плену врага. Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал щемящее видео с обмена. На кадрах защитник говорит, что пребывание там было невыносимым.
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Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада, из этого плена. Всех люблю, всех целую. Слава Украине,
– сказал военный.
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Заметим, что кроме этого героя среди освобожденных сегодня защитников – еще 21 защитник. Самому старшему – 54 года, а самому младшему – 23. Бойцы принимали участие в боевых действиях по разным направлениям. Среди них есть раненые.
Как отметили в Координационном штабе, все пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции. Защитникам предоставят нужное лечение.
Возвращение каждого пленника является приоритетом Украины. Мы с нетерпением ждем, пока на родную землю вернутся все, кто защищал нашу землю и наш сон, а сейчас очутился в руках врага.