7 августа в Украине вернули еще 22 военнослужащих, которые были в плену врага. Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал щемящее видео с обмена. На кадрах защитник говорит, что пребывание там было невыносимым.

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Благодаря нашим ребятам я вернулся из ада, из этого плена. Всех люблю, всех целую. Слава Украине,

– сказал военный.

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Украина провела новый обмен

Заметим, что кроме этого героя среди освобожденных сегодня защитников – еще 21 защитник. Самому старшему – 54 года, а самому младшему – 23. Бойцы принимали участие в боевых действиях по разным направлениям. Среди них есть раненые.

Как отметили в Координационном штабе, все пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции. Защитникам предоставят нужное лечение.

Возвращение каждого пленника является приоритетом Украины. Мы с нетерпением ждем, пока на родную землю вернутся все, кто защищал нашу землю и наш сон, а сейчас очутился в руках врага.