Вірш опублікувала мама захисника Лідія Паламар. Вона наголосила, що це сум її сина за побратимами.

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В Асоціації сімей захисників "Азовсталі" наголосили, що раніше "Калина" став голосом боротьби та непохитної непокірності захисників Маріуполя для всієї України та світу. Тепер його голос знову звучить на підтримку непереможних захисників, за повернення яких сьогодні борються мільйони.

Вірш "Калини"

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь, не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що Весною розтає,

Й повернуть до рідних сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне: Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне...

Вірш "Калини" для побратимів / Інфографіка Асоціації сімей захисників "Азовсталі"