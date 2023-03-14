Стихотворение опубликовала мама защитника Лидия Паламар. Она подчеркнула, что это грусть ее сына по собратьям.

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В Ассоциации семей защитников "Азовстали" отметили, что ранее "Калина" стал голосом борьбы и непоколебимой непокорности защитников Мариуполя для всей Украины и мира. Теперь его голос снова звучит в поддержку непобедимых защитников, за возвращение которых сегодня борются миллионы.

Стихотворение "Калины"

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь, не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що весною розтає,

Й повернуть до рідних сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне: Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне...

Стихотворение "Калины" для собратьев / Инфографика Ассоциации семей защитников "Азовстали"