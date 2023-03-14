Стихотворение опубликовала мама защитника Лидия Паламар. Она подчеркнула, что это грусть ее сына по собратьям.
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В Ассоциации семей защитников "Азовстали" отметили, что ранее "Калина" стал голосом борьбы и непоколебимой непокорности защитников Мариуполя для всей Украины и мира. Теперь его голос снова звучит в поддержку непобедимых защитников, за возвращение которых сегодня борются миллионы.
Стихотворение "Калины"
Синиця калину клює
В півмісячнім сяйві
Зеленого гаю.
Ні слова, ні звуку
В далекому сні,
Заснув я, та наче дрімаю.
Забув навіть ім'я своє,
І кожної миті чекаю
З родинами тих,
В кого віра живе.
Сумую, молюсь, не втрачаю
Надію у те, що слова –
Це не вітер,
Не сніг, що весною розтає,
Й повернуть до рідних сталевих борців.
На зламі віків,
У печалі війни
Їх зараз із нами немає.
Питання одне: Хто їм слово давав?
Чому їх ніхто не міняє?
Ні слова, ні звуку
Питання одне...
Стихотворение "Калины" для собратьев / Инфографика Ассоциации семей защитников "Азовстали"