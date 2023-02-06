Згадаємо, що евакуація українських воїнів з "Азовсталі" відбулася в ніч з 16 на 17 травня 2022 року. Разом з військовими на території заводу переховувались цивільні громадяни нашої держави.

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Що залишилось від заводу

Відомо, що до початку широкомасштабної війни "Азовсталь" був сучасним металургійним комбінатом, що за рівнем доходу посідав третє місце за прибутком серед усіх металургійних заводів України. За рік підприємство могло виготовити близько 6 мільйонів чавуну, 7 мільйонів сталі та 4,5 мільйона прокату.

Весною цей комбінат перетворився на руїни через дії російських загарбників. Не зупиняло окупантів під час атак навіть те, що на території заводу перебували діти.

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Слід сказати, що коли саме було зняті ці відео достеменно невідомо, проте зараз вони активно поширюються мережею. Їхнім автором є військовослужбовець полку "Азов", на ім'я Арсеній Федосюк. Народився чоловік у містечку Біла Церква на Київщині та від 2014 року брав активну участь в боротьбі за українську незалежність.

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Зверніть увагу! Не можна назвати дату, коли були зняті ці відео, однак очевидно, що сталося до моменту евакуації з металургійного комбінату – себто до 17 травня 2022 року. Станом на 6 лютого 2023 року Маріуполь, у якому розташований цей завод, перебуває під російською окупацією.

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