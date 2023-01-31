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До теми Пробували зламати тіло, та не зламали дух, – Руслана привітала Сергія "Волину" з днем народження

Сергій Волинський родом з Полтави. Половину життя присвятив військовій справі. Закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного, служив у Криму, з 2015 року у складі 36-ї ОБрМП виконував завдання на Маріупольському напрямку.

Волинський має відразу декілька нагород, серед яких:

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (3 травня 2022);

Орден "За мужність" III ступеня (25 грудня 2015);

Медаль "За військову службу Україні";

Відзнака Президента України "За участь в антитерористичній операції".



"Волина" відзначений багатьма нагородами / Фото фейсбук Сергія Волинського

У 2021 році "Волина" отримав звання майор. Станом на 25 грудня 2015 року він був старшим лейтенантом, а до 2 липня 2020 – капітаном.

Як "Волина" опинився на Азовсталі

До захисників Азовсталі "Волина" приєднався після того, як більша частина піхотинців 36-ї бригади не зуміла прорвати оточення з Маріуполя і потрапила в полон. Ще 200 морпіхів під керівництвом "Волини" змогли прорватися з території заводу ім. Ілліча. Для цього вони замаскували техніку – нанесли на неї знаки Z.

Наприкінці травня разом з іншими захисниками Маріуполя "Волина" потрапив у полон. Пробув там чотири місяці. За мужність та героїзм йому надали звання Героя України.

"Волина" фактично став голосом захисників Азовсталі, звертаючись до світових лідерів із закликом про порятунок цивільних і поранених. Серед адресатів – Джо Байден, Борис Джонсон, Реджеп Ердоган, Володимир Зеленський, Папа Римський та Ілон Маск.



"Волина" назвав Володимира Зеленського другом / Фото фейсбук Сергія Волинського

Звернення "Волини" до світових лідерів: відео

"Ми не вигадані персонажі": звернення "Волини" пробирали до мурах

Перед тим, як відбувся вихід з "Азовсталі", Сергій Волинський ділився тим, що відчуває. Ось що він писав, коли перебував в оточенні.

"Що я відчуваю? Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми – військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми – не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть – все справжнє!

Що мене дивує? Цинізм! Людський цинізм не має меж! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь? На диво! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться… Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!"

"Волина" під час оточення "Азовсталі" / Фото фейсбук Сергія Волинського

Довідка. 21 вересня стало відомо про обмін військовополонених, серед яких були захисники Маріуполя. Однак п'ятеро офіцерів, серед яких і "Волина", не повернулися й не повернуться в Україну протягом певного часу. Натомість вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана.

"Волина" під час зустрічі із рідними в Туреччині / Фото Офіс Президента