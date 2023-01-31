24 Канал собрал яркие факты из биографии защитника и присоединяется к поздравлениям.

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Сергей Волынский родом из Полтавы. Половину жизни посвятил военному делу. Окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного, служивший в Крыму, с 2015 года в составе 36 ОБрМП выполнял задачи на Мариупольском направлении.

Волынский имеет сразу несколько наград, среди которых:

Орден Богдана Хмельницкого III степени (3 мая 2022 г.);

Орден "За мужество" III степени (25 декабря 2015 г.);

Медаль "За военную службу Украины";

Награда Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".



"Волина" отмечен многими наградами / Фото фейсбук Сергея Волынского

В 2021 году "Волина" получил звание майор. По состоянию на 25 декабря 2015 года он был старшим лейтенантом, а до 2 июля 2020 года – капитаном.

Как "Волина" оказался на Азовстали

К защитникам Азовстали "Волина" присоединился после того, как большая часть пехотинцев 36-й бригады не сумела прорвать оцепление из Мариуполя и попала в плен. Еще 200 морпехов под руководством "Волыны" смогли прорваться с территории завода им. Ильича. Для этого они замаскировали технику – нанесли на нее знаки Z.

В конце мая вместе с другими защитниками Мариуполя "Волина" попал в плен. Пробыл там четыре месяца. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Украины.

"Волина" фактически стал голосом защитников Азовстали, обращаясь к мировым лидерам с призывом о спасении гражданских и раненых. Среди адресатов – Джо Байден, Борис Джонсон, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, Папа Римский и Илон Маск.



"Волина" назвал Владимира Зеленского другом / Фото фейсбук Сергея Волынского

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Перед тем, как состоялся выход из "Азовстали", Сергей Волынский делился тем, что чувствует. Вот что он писал, когда находился в окружении.

"Что я чувствую? Кажется, я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница только в том, что это не фильм, а мы – не вымышленные персонажи!Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!

Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда для чего они необходимы?

На что я надеюсь? Удивительно! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время – это наши жизни!"

"Волина" во время оцепления "Азовстали" / Фото фейсбук Сергея Волынского

Справка. 21 сентября стало известно об обмене военнопленных, среди которых были защитники Мариуполя. Однако пятеро офицеров, среди которых и "Волина", не вернулись и не вернутся в Украину в течение определенного времени. В то же время они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана.

"Волина" во время встречи с родными в Турции / Фото Офис Президента