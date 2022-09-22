Свою подяку Святослав Паламар висловив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленський у відеоформаті, яку транслювали в етері загальнонаціонального телемарафону.

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Що сказав "Калина"

Святослав Паламар, як і всі командири, був лаконічним. Він подякував усім тим, хто просто зараз виконує бойові завдання та боронить нашу державу.

Тут багато вже сказали. Я хочу також подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну,

– наголосив Паламар.

"Калина" та інші командири перебуватимуть у Туреччині

Після розмови зі звільненими з полону бойовими командирами президент Володимир Зеленський у нічному зверненні повідомив, що Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега перебуватимуть на території Туреччини. Таким є результат домовленостей з турецькою стороною.

Наші захисники у безпеці та в комфортних умовах перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Ердогана до завершення повномасштабної війни та перемоги України.

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