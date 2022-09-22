Свою благодарность Святослав Паламарь выразил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в видеоформате, транслируемом в эфире общенационального телемарафона.

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Что сказал "Калина"

Святослав Паламарь, как и все командиры, был лаконичным. Он поблагодарил всех тех, кто прямо сейчас выполняет боевые задания и защищает наше государство.

Здесь многое уже сказали. Я хочу также поблагодарить всех защитников Украины, которые прямо сейчас, прямо в этот день, прямо в этот час выполняют свои боевые задания на боевых постах, которые воюют за нашу Украину,

– подчеркнул Паламарь.

"Калина" и другие командиры будут находиться в Турции

После разговора с освобожденными из плена боевыми командирами президент Владимир Зеленский в ночном обращении сообщил, что Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега будут находиться на территории Турции. Таков результат договоренностей с турецкой стороной.

Наши защитники в безопасности и в комфортных условиях будут под личной протекцией президента Турции Реджепа Эрдогана до завершения полномасштабной войны и победы Украины.

Зеленский пообщался с освобожденными из плена украинскими героями: смотрите видео