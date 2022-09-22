Ассоциация семей защитников "Азовстали" опубликовала официальный комментарий. Заметили, что защитники были возвращены усилиями президента Владимира Зеленского и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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"В рамках обмена домой вернулось 108 бойцов полка "Азов", всего обменяли 215 военнослужащих – защитников "Азовстали". 124 защитника, освобожденные из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 – к рядовому и сержантскому составу", – отметили в заявлении.

Кто вернулся из плена

Координационный штаб рассказал, что среди освобожденных есть военнослужащие из Нацгвардии, Военно-Морских сил, Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, теробороны, нацполиции, Службы безопасности, Гостаможслужбы, Государственной спецслужбы транспорта. Кроме этого, свободу получили двое гражданских.

"Также из плена вернулись командиры гарнизона "Мариуполь": Денис Прокопенко "Редис", Святослав Паламар "Калина", Сергей Волынский "Волына", Денис Шлега и Олег Хоменко – они, согласно договоренностям, находятся в Турции", – сообщили в Ассоциации.

Родные защитников присутствовали на обмене. Они могли встретить героев.

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Что происходит сейчас с защитниками

Освобожденные защитники направляются в украинские больницы, где получат первую медицинскую помощь. Родные защитников обратились к журналистам. Они просят не беспокоить героев и дать им возможность отдохнуть и адаптироваться.

Защитникам и защитницам нужно восстановить здоровье – как физическое, так и психологическое. Кроме этого, следует дать возможность насладиться общением с семьями.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" продолжает свою деятельность в направлении освобождения из плена всех защитников "Азовстали". Сегодня мы стали еще на шаг ближе к нашей цели, но пока не будут освобождены все герои – мы не останавливаемся ни на минуту,

– отметили родные защитников.

Заявление полка "Азов"

В полку "Азов" выразили благодарность всем защитникам, защищающим независимость. Подчеркнули, что обмен состоялся именно из-за их усилий.

"Мы будем продолжать борьбу до возвращения домой каждого нашего бойца!" – написали в "Азове".

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