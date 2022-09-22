Асоціація родин захисників "Азовсталі" опублікувала офіційний коментар. Зазначили, що оборонців повернули зусиллями президента Володимира Зеленського та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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"В рамках обміну додому повернулося 108 бійців полку "Азов", загалом обміняли 215 військовослужбовців – захисників "Азовсталі". 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового й сержантського складу", – зазначили в заяві.

Хто повернувся з неволі

Координаційний штаб розповів, що серед звільнених є військовослужбовці з Нацгвардії, Військово-Морських сил, Збройних Сил, Держприкордонслужби, тероборони, нацполіції, Служби безпеки, Держмитслужби, Державної спецслужби транспорту. Крім цього, волю отримали двоє цивільних.

"Також з полону повернулися командири гарнізону "Маріуполь": Денис Прокопенко "Редіс", Святослав Паламар "Калина", Сергій Волинський "Волина", Денис Шлега та Олег Хоменко – вони, згідно з домовленостями, знаходяться в Туреччині", – повідомили в Асоціації.

Рідні оборонців були присутні на обміні. Вони мали змогу зустріти героїв.

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Що відбувається зараз із захисниками

Наразі звільнені оборонці прямують до українських лікарень, де отримають першу медичну допомогу. Рідні захисників звернулися до журналістів. Вони просять не турбувати героїв та дати їм змогу відпочити та адаптуватися.

Захисникам та захисницям потрібно відновити здоров'я – як фізичне, так і психологічне. Крім цього, слід дати можливість насолодитися спілкуванням з родинами.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" продовжує свою діяльність у напрямку звільнення з полону всіх оборонців "Азовсталі". Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої мети, та допоки не будуть звільнені всі герої – ми не спиняємося ні на хвилину, – наголосили рідні оборонців.

Заява полку "Азов"

У полку "Азов" висловили вдячність всім захисникам, які наразі боронять незалежність. Наголосили, що обмін відбувся саме через їхні зусилля.

"Ми продовжуватимемо боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!", – написали в "Азові".

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