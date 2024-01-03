Координаційний штаб показав, як повернені з полону українці співають гімн України. Відомо, що допомогли організувати обмін Об'єднані Арабські Емірати, пише 24 Канал.
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Визволені військові та цивільні заспівали гімн України
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що відбувся найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін військовополоненими за час повномасштабного вторгнення. Адже додому вдалось повернути:
- 130 представників Збройних Сил України. З них 14 – бійці тероборони, 14 – Військово-морських си,
- Національної гвардії – 55,
- Державної прикордонної служби – 38,
- Національної поліції – 1;
- шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
Визволені з полону потужно заспівали гімн України: дивіться відео
Україна повернула 213 військових ЗСУ / Фото Зеленського, штабу, Лубінця
Обмін військовополоненими: основне
- Володимир Зеленський ввечері 3 січня повідомив, що Україна зуміла повернути додому з російського полону 230 наших людей: 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.
- Це перший обмін військовополоненими з 7 серпня 2023 року. Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець розповів, що це вже 49 обмін за час повномасштабної війни. Станом на 3 січня, вже 2 828 захисників України перебувають вдома.
- Під час обміну 3 січня додому повернулись 225 чоловіків та п'ятеро жінок. Зокрема, нарешті вдома медикиня 36 бригади, яка у полоні принципово говорила українською мовою. Саме тому її декілька разів нібито вивозили на обмін і повертали назад на місце утримання.
- Також додому повернулись семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені Даля, оборонці Маріуполя.