Координаційний штаб показав, як повернені з полону українці співають гімн України. Відомо, що допомогли організувати обмін Об'єднані Арабські Емірати, пише 24 Канал.

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Визволені військові та цивільні заспівали гімн України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що відбувся найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін військовополоненими за час повномасштабного вторгнення. Адже додому вдалось повернути:

130 представників Збройних Сил України. З них 14 – бійці тероборони, 14 – Військово-морських си,

Національної гвардії – 55,

Державної прикордонної служби – 38,

Національної поліції – 1;

шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Визволені з полону потужно заспівали гімн України: дивіться відео

Україна повернула 213 військових ЗСУ / Фото Зеленського, штабу, Лубінця

Обмін військовополоненими: основне