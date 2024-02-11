Россияне не имеют никаких жалоб на условия пребывания в украинском плену. Добавим, что тогда оккупантов удалось обменять на 100 защитников Украины.

Смотрите также Похудел на 38 килограммов: освобожденный украинский воин рассказал о пытках в российском плену

Разговор с пленными

Секретариату омбудсмена перед обменом 8 февраля удалось пообщаться с пленными россиянами и спросить у них, были ли у них какие-то жалобы относительно условий. Традиционно, россияне отвечали четкое "нет".

Как рассказали пленные оккупанты, они получали питание, качественную медицинскую помощь и осуществляли телефонные звонки родственникам. Одному из россиян украинские врачи спасли ногу. Поэтому это еще раз подтверждает факт того, что Украина придерживается Женевских конвенций.

Поразила история, когда на вопрос "Какая была мотивация идти на войну?", россиянин ответил: "Мне негде было жить". Однако после того, как получил травму, желает всем россиянам не идти в Украину на войну,

– рассказал Лубинец.

В то же время российские военные сами же развеяли пропаганду своего президента. Оккупанты заявили, что не видели в Украине ни нацистов, ни неонацистов.

Разговор с российскими пленными: смотрите видео

Обмен пленными