Зокрема, там українські військові взяли у полон близько 20 росіян. Про це повідомили джерела 24 Каналу у Силах оборони.

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Співрозмовники розповіли, що половину з полонених росіян наші військові взяли на Запорізькому напрямку. Як виявилося, це були 71 мотострілецького полку армії країни-агресорки.

Наші захисники наголосили, що ці окупанти беруть участь у так званих "м’ясних штурмах" позицій Сил оборони. Однак тепер вони вирішили, що життя все ж важливіше і здалися в український полон.

Вони просто слухняно йдуть один за одним назустріч своїй долі. У цьому випадку їхньою долею став полон,

– сказали співрозмовники.

На відео, яке надали 24 Каналу військові, можна побачити допит військовополонених окупантів. Росіяни казали, що, мовляв, усі троє вони водії, а їхали на фронт, щоб завезти штурмову групу і повернутися назад.

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Зрештою, за словами росіян, один з їхніх автомобілів застряг, тому їм довелося штовхати його. По них зрештою почали вести вогонь, після чого вони намагалися виїхати, але їм це не вдалося.

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