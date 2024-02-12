Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону наголосив: важливо розуміти, що лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік. Тобто не варто думати, що наступають тільки росіяни, а ЗСУ тільки обороняються.

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Хто зараз штурмує Авдіївку

Ми не кажемо, що це зеки, не кажемо, що це чмобіки. Здебільшого регулярна російська армія нам протистоїть, добре навчена. Подекуди спецпризначенці, подекуди десантура, подекуди звичайні мотострілецькі батальйони – але так, серед них є багато кримінальників, багато тих, чий тюремний строк обчислюється десятками років,

– сказав Дмитро Лиховій.

Він додав, що разом із активізацією бойових дій побільшало полонених: за тиждень Сили оборони взяли в полон близько 30 окупантів. Серед них багато кримінальників.

Водночас Лиховій акцентував: помилково вважати, що проти ЗСУ воюють тільки зеки. Їх справді більше кидають на передній край, на штурмові дії, обіцяючи зменшити термін. Але така вибірка нерелевантна, тож висновок "у полон потрапляє більше зеків, значить, воюють тільки зеки" хибний.

Також речник ОСУВ "Таврія" сказав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп, але останніми днями почали залучати до наступальних дій бронетехніку, зокрема танки і БМП.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський деталізував дані про російських полонених

За останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятка окупантів. Половину з них – за минулу добу, насамперед на Запорізькому напрямку,

– написав він.

За добу ЗСУ знищили майже 450 окупантів, 5 танків, 18 бойових бронемашин, 2 артилерійські системи. Іще було нейтралізовано (посаджено) 122 дрони різних типів.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області, повідомили у ранковому зведенні Генштабу.