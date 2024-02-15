Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга обвинил республиканцев в том, что они создают угрозу для других украинских городов повторить судьбу Авдеевки.

Смотрите также Ситуация сложная: Данилов ответил, возможно ли отступление из Авдеевки

Ад в Авдеевке – из-за нехватки снарядов

По словам американского чиновника, критическая ситуация, которая сейчас сложилась в Авдеевке, обусловлена недостаточной поддержкой Украины со стороны союзников. Он отметил, что ад в городе происходит из-за того, что ВСУ не хватает боеприпасов.

Кирби отметил, что Авдеевка рискует попасть под контроль Москвы.

Поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают подавлять украинскую оборону,

– подчеркнул Кирби.

Отдельно представитель Белого дома предупредил, что, если республиканцы и в дальнейшем будут колебаться и блокировать помощь Украине, то, что происходит в Авдеевке может произойти и на других участках фронта.

Кирби имел в виду принятие законопроекта о выделении Украине 61 миллиарда долларов помощи. Проект уже поддержали в Сенате. Однако его еще должна согласовать Палата представителей, где большинство представляют республиканцы.

Готовит ли Россия новое наступление на Украину весной

На фоне неутешительных сообщений с Авдеевского направления ряд изданий писали о том, что оккупанты готовят наступление на Харьков. Следует ли ждать больших наступательных действий с российской стороны, ответил высокопоставленный чиновник НАТО журналистам в Брюсселе.

По его словам, для Москвы вряд ли реально прибегнуть к большому наступлению в ближайшие месяцы. Чтобы иметь возможность сделать это, Россия должна объявить новую волну мобилизации. Однако до выборов президента этого делать не планируют.

Хотя Кремль и в дальнейшем осуществляет скрытую мобилизацию, это не поможет ему в проведении серьезных операций.

Высокопоставленный чиновник НАТО назвал бои за Авдеевку небольшими операциями. Мол, подобные вещи будут происходить на отдельных участках фронта, но стратегического наступления не будет.

Что происходит в Авдеевке: последние новости